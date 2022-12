¡Se fue con toda! Ex de La Liendra lo califica como “la farsa más grande en redes”

Luego de que La Liendra revelara en varias historias el nombre de las mujeres con las que ha tenido un noviazgo, tras preguntas de los seguidores sobre el número de parejas que ha tenido, Mercedes Uhia, expareja del influencer y quien no fue mencionada, no se quedó callada y decidió hablar.

“Yo no he tenido muchas novias, es más, voy a decir los nombres; la primera novia se llamaba María Fernanda, la segunda con la que duré cuatro años se llamaba Yulieth y la última fue Luisa, del resto no he tenido más”, dijo La Liendra.

Ante esto, Mercedes desbloqueó al influencer en WhatsApp, para "agradecerle" no haberla mencionado. La conversación fue revelada por la mujer en sus redes.

“Muchas gracias por no decir mi nombre hoy en tus historias”, le escribió Mercedes, quien recibió un mensaje de vuelta departe de La Liendra en el que le decía que "lo había dejado en el momento que más lo necesitaba".

“Porque con 200 seguidores te creías la última bolsa de perico de Colombia o ¿no recuerdas la vez que humillaste a un niño delante de mí porque te pidió una foto?”, reclamó la mujer.

A este mensaje La Liendra contestó afirmando que ese hecho había ocurrido "hace mucho tiempo".

“Andrea, eso hace mucho tiempo. Yo siempre le dije que lo que quería era plata y más nada, la gente no me importa”, escribió el influencer.

"Siempre lo diré, eres la más grande farsa que he visto en redes", le escribió Mercedes a La Liendra, a quien minutos después bloqueó de nuevo.

Lea aquí la conversación:

