Se le olvida que soy un ser humano: Luisa Fernanda W rechazó burlas que recibe sobre Pipe Bueno

Luisa Fernanda W no se aguantó el comentario de Silvestre Dangond en una de sus transmisiones en vivo en la que se refirió a su maquillaje durante un evento.

“Quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, qué llevadera, yo jarto de empanada y me veía llevado ese día (…) como si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado”, fueron las palabras del cantante de vallenato en su en vivo haciendo alusión, además, a que no recordaba el nombre de la influenciadora.

No obstante, la polémica no se detuvo allí, pues luego de que un perfil de Instagram que se dedica a seguirle los pasos a los famosos publicó ese video, Luisa Fernanda W respondió en ese mismo perfil lo que pensó del comentario de Silvestre Dangond.

“Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano, y que de una u otra manera duele ver tanto bullying, pero bueno… que más se puede hacer. Saludos”, expresó la influenciadora.

El intercambio de mensajes se ha hecho viral en redes sociales, pues seguidores de las dos celebridades se han pronunciado en apoyo a lo dicho por cada uno.