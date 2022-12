¿Se pasó? ‘Maluma’ le robó un beso a ‘Maia’ de Yo Me Llamo y se calentó el show

La imitadora de Maia en Yo Me Llamo se presentó en la noche de eliminación con el tema ‘Fiesta de verano’, donde compartía escenario con el imitador de Maluma de la temporada pasada.

Vea también: Maia y su imitadora en Yo me llamo bromean por su gran parecido físico



Sin embargo, en las clases la joven no pudo mostrarse desinhibida y sexy con su compañero mientras bailaban, esto provocó el enfado de los entrenadores. Sin embargo, en el show, aunque se le vio un poco más suelta bailando, al final de la canción el doble de 'Maluma' no perdió la oportunidad de robarle un beso a la participante.



Esto pareció no agradarle mucho a 'Maia', quien, al parecer, no se esperaba esa reacción en el escenario.



Los jurados, por su parte, criticaron problemas vocales y de actitud en la cantante.

Publicidad

Finalmente, la imitadora de 'Maia' quedó fuera de la competencia, mientras que muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la actitud del doble de 'Maluma' porque consideran que fue algo atrevida para la presentación.