Selena Gómez le hizo el feo a Maluma por las letras de sus canciones

"No me importa lo que tenga que hacer, me aseguraré de que las mujeres sean bien tratadas", dijo la actriz y cantante al rechazar trabajar con el colombiano.

La cantante y actriz Selena Gomez dio a conocer las razones por las cuales no accedió a grabar un tema musical con el reguetonero colombiano Maluma.

"Me encantaría. Pero no sé, las mujeres son muy importantes para mí. He de decir que no me importa lo que tenga que hacer, me aseguraré de que las mujeres sean bien tratadas”, declaró Selena al ser preguntada por periodistas sobre las razones que truncaron la colaboración.

La declaración de la joven artista puso fin a una serie de rumores en los que incluso se insinuó que ella y el colombiano podrían llegar, incluso, a ser algo más que amigos.

Selena fue de las primeras artistas en reprochar el sexismo de la canción ‘Cuatro babys’. Contrario a la controvertida letra de la composición que reza “Ninguna me pone pero”, la poderosa objeción de la estadounidense deja mal parado al artista paisa.

El colombiano no vive propiamente los mejores momentos de su vida. Recientemente, durante el Mundial de Rusia 2018, fue víctima de los ladrones que le robaron cerca de 800.000 dólares en artículos de valor.