Sex and the City regresa después de 11 años: ¿cuál será su fecha de estreno?

En las últimas horas fue lanzado el primer teaser oficial del spin off de Sex and the City, And just like that.

La producción que llegará a HBO Max el próximo 9 de diciembre, contará con dos episodios de estreno, seguidos por otros ocho capítulos que se transmitirán cada jueves.

¿De qué trata el spin off?

La nueva serie se centrará nuevamente en las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte, quienes trataran de llevar su amistad a los 50 años y los propios desafíos que les presenta la vida.

Además de las actrices, también aparecerán nuevos actores como Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, y Evan Handler.

Cabe recordar que Sex and the City finalizó en el 2004, luego tuvo dos películas y la última fue estrenada en el 2010, por eso ya son 11 años de su último estreno.