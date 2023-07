Shakira habló de la censura a la ‘Sessions 53’ con Bizarrap: “No soy empleada de la ONU”

Shakira es una de las artistas latinoamericanas más exitosas de la industria musical, su talento y voz inconfundible sobrepasó fronteras y sus movimientos de cadera son conocidos en el mundo entero. La colombiana ha sabido mantenerse vigente en el medio por más de tres décadas y en su carrera ha explorado todos los géneros que ha querido.

En las letras de sus más recientes temas, la colombiana plasmó sus más sentidas vivencias, la afectación en la salud de su padre y la separación del hombre que fuera su pareja por casi 12 años y el padre de sus dos hijos: el futbolista español Gerard Piqué .

La ruptura mediática generó todo tipo de comentarios y controversias, desde rumores de infidelidad hasta peleas familiares, pues se supo que la familia del catalán no trataba muy bien a la cantante barranquillera.

Acostumbrada a tener canciones en los más alto de los registros musicales, Shakira se encargó de que sus canciones reflejaran lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando y cómo afrontaba su duelo.

Pero sin lugar a duda, entre sus más recientes canciones, se destacó una que, incluso a la misma Shakira, le sorprendió su éxito. Se trata de la ‘Mussic Sessions 53’ un tema que desató polémica, pero que al mismo tiempo se convirtió en un himno para el empoderamiento de las mujeres, según las declaraciones de la cantante colombiana.

Y la controversia se desató porque la letra tácitamente mencionaba a su expareja Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, por lo que rápidamente se viralizó. En las discotecas, en las rumbas, en los restaurantes, incluso, en los estadios, se llegó a corear el éxito que, además, rompió varios Guinness Records.

Pero en las últimas horas, Shakira, en una entrevista que dio al programa Primer Impacto, de Univisión, habló de la censura a la que fue expuesta su canción, la cantante colombiana se refirió a quienes le sugirieron cambiar la letra de la exitoso tema. Además, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ y “Acróstico’ reveló cómo hizo valer su posición y así evitar que tocaran la letra de su canción.

“No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba…Mucha gente alrededor mío y de mi equipo me decía ‘no, Shakira, no vayas a sacar esa canción, pero ¿qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra’”.

Shakira. Foto: Instagram @shakira.

Ante la sorpresiva declaración, la barranquillera también contó cuál fue su contundente respuesta a la solicitud de quienes no querían que saliera el tema. o por lo menos tal cual estaba escrito.

“No, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o un funcionario público, soy una artista y tengo que expresarme, expresar lo que siento, como lo siento y sublevar esas emociones y es que no tengo otra manera de hacerlo”, señaló.

Shakira habla de la canción con Bizarrap. Foto: captura video @primerimpactoUnivision.

¿Cuántos Guinnes Records rompió la ‘Music Sessions 53’ de Shakira y Bizarrap?

La canción entre Shakira y Bizarrap , que rápidamente se trepó en los primeros lugares apenas fue lanzada, suma más de 587 millones de reproducciones en YouTube y más de 700 millones en Spotify.

La colombiana rompió oficialmente 14 Records Mundiales de Guinness gracias a la canción producida por Bizarrap, que se lanzó en enero y marcó la primera colaboración entre estos artistas.

El tema los convertió en los artistas con el título de música latina más reproducido en Spotify en 24 horas, más visto en YouTube en 24 horas, el más rápido en alcanzar 100 millones de vistas en YouTube, en dos días y aproximadamente 22 horas, el más reproducido en Spotify en una semana, entre otros hitos, según se mencionó un comunicado de prensa.

