¿Shakira habló de nuevo con Antonio de la Rúa tras separación con Piqué? Esto se sabe

La cantante colombiana Shakira ha sido una mujer de largas e intensas relaciones. Desde Osvaldo Ríos, con quien la artista tuvo un romance muy conocido, hasta Gerard Piqué , con quien tuvo dos hijos tras una relación de más de 11 años. Pero ahora, que se separó del exfutbolista español salen a relucir varios rumores de que la artista colombiana habría vuelto a tener contacto con el gaucho, a quien le dedicó varios temas años atrás.

Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación amorosa durante más de una década, desde 2000 hasta 2010. Durante ese tiempo, se convirtieron en una de las parejas más reconocidas y queridas en el mundo del entretenimiento.

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, era también el representante y asesor de Shakira en su carrera musical. Su relación se fortaleció tanto en el ámbito personal como profesional, y juntos enfrentaron diversos desafíos y alcanzaron grandes éxitos.

Sin embargo, en enero de 2011, Shakira y Antonio de la Rúa anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto. Afirmaron que habían tomado la decisión de poner fin a su relación de pareja, pero continuarían manteniendo una relación de negocio y amistad.

Aunque no se revelaron los motivos exactos de su separación, se especuló que las presiones de la fama y las demandas de sus respectivas carreras podrían haber influido en su decisión. Además, algunos medios informaron que Shakira había conocido a Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona, durante la grabación del video musical de su canción "Waka Waka (This Time for Africa)" en la Copa Mundial de la FIFA 2010. La relación entre Shakira y Piqué se hizo pública poco después de la separación de la cantante y Antonio de la Rúa.

Aunque la ruptura inicial fue objeto de cierta especulación y atención mediática y que tiempo después tuvieron líos legales, Shakira y Antonio de la Rúa nunca entregaron detalles de su ruptura.

Tras el escándalo de la separación, el periodista peruano Jaime Bayly reveló detalles de una inesperada conversación con Shakira sobre De La Rúa. El también escritor se encontró a la barranquillera en un vuelo Miami-Madrid,

Según el periodista, la intérprete de ‘Acróstico’, que estaba con sus hijos, le dijo que no ha sido un proceso fácil, “he tenido tiempos mejores”, le contó la barranquillera.

Fue durante esa conversación que Shakira habría preguntado por Antonio de la Rúa, pues él y Bayly son buenos amigos.

Bayly comentó que le dijo a la Shakira que hablan constantemente, pero lo que no se esperaba era la respuesta de la cantante colombiana, quien le confesó que él estuvo muy pendiente de ella durante el proceso de separación.

“Me alegro. Se ha portado muy bien conmigo en estos tiempos tan difíciles. Es noble”, dijo Shakira.

Ante esta declaración, se supo que la barranquillera volvió a tener contacto con uno de sus más grandes amores.

