Shakira se enfrentó a dos jabalíes para recuperar su bolso: “Me han reventado todo”

Es muy común ver jabalíes en Barcelona, sobre todo, en sus calles y parques. Además, es frecuente que los jabalíes ataquen a los ciudadanos, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad catalana puso trampas en sitios específicos para poder capturarlos.

Shakira fue una de las ciudadanos que resultó afectada por estos animales, pues así lo relató en las historias de su Instagram donde mostró el resultado del ataque de dos de ellos mientras se encontraba en un parque de Barcelona.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, dijo la cantante en sus historias de Instagram, luego de estar a salvo en casa.

En la publicación se puede ver el bolso de la cantante muy sucio y también desgastado. Al parecer su celular también se encontraba en el bolso y casi la dejan incomunicada los animales.