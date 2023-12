Shakira sigue impactada por su escultura en Barranquilla: "Nunca pensé que podría tocar la luna"

En el Malecón del Río de Barranquilla Barranquilla se llevó a cabo el evento en el que se develó la escultura de Shakira, en este acontecimiento, que a petición de la cantante se realizó en privado, asistieron sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, sus hermanos y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

La obra la realizó el artista Yino Márquez con el apoyo de estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Artes, los cuales lograron una estructura de 6.5 metros, fundida en bronce y con un peso de cinco toneladas.

El mensaje de Shakira

Shakira ha manifestado su agradecimiento por medio de sus redes sociales con dos publicaciones. La primera con imágenes de la estatua y de la placa que se encuentra en el lugar y, la segunda, es un reel del evento con el siguiente mensaje: “Estoy muy emocionada por este homenaje a la mujer colombiana y a las barranquilleras dentro y fuera de mi tierra”.

“Me hace feliz compartir esto con mis padres y en especial con mi madre en el día de su cumpleaños… Ay y esta dedicatoria. Esto es demasiado para mi corazoncito”, posteó la cantautora en la primera publicación.

Publicidad

Además, en el canal de su perfil de Instagram compartió una imagen de la estatua que parece toca la luna. En ingles, escribió: “Never thought I could touch the moon” que en español significa “Nunca pensé que podría tocar la luna”, reflejando su emoción por esta obra realizada en su honor.