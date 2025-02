¿Shakira usa una doble para los conciertos de su gira? Esta escena sorprendió a sus fans

El inicio de la gira "Las mujeres ya no lloran" de Shakira en Río de Janeiro ha sido un rotundo éxito, pero una escena en particular causó revuelo entre sus seguidores. Durante sus presentaciones en el estadio Nilton Santos y en el Morumbi , la artista barranquillera deslumbró con un repertorio que recorrió toda su trayectoria, desde sus grandes clásicos hasta los éxitos más recientes de su nuevo álbum. Sin embargo, un detalle en su show generó especulaciones: ¿Shakira utiliza una doble en sus conciertos?

Récords de asistencia

La colombiana volvió a Brasil después de casi siete años y fue una locura con más de 140.000 seguidores en las dos presentaciones, con un público que cantó, bailó y lloró con los temas más representativos de Shakira . En redes sociales los fanáticos postearon videos, fotos y clips en los que dejaron ver su emoción al ver a la ¿mujer llena de gracia' sobre el escenario.

Shakira en Río de Janeiro. Foto: cuenta X @faderg2_.

El momento que desconcertó a los fans, ¿doble de Shakira?

Durante la interpretación de "Te felicito ", la cantante apareció acompañada de un robot y realizó una coreografía con herramientas, pero algunos seguidores notaron algo extraño. Las piernas y la contextura de la artista parecían distintas, lo que llevó a muchos a preguntarse si en esa parte del show no era realmente Shakira, sino una doble.

Publicidad

“Por qué cuando va bajando con el robot ya está ella en el escenario con los otros”, “Más allá si es o no Shakira , esa escena es muy rara”, “un cuerpo ... no es el mismo”, "Quien se dio cuenta que NO era Shakira", fueron algunos de los comentarios de los fans de la colombiana.

Si bien no hay confirmación oficial, la teoría ha cobrado fuerza, avivando el debate entre quienes creen que podría tratarse de una estrategia de producción y quienes defienden que todo es parte del espectáculo.

De Brasil a Perú: el furor por Shakira no se detiene

Tras su exitosa presentación en Brasil, Shakira llegó a Perú la madrugada del 15 de febrero, donde fue recibida por cientos de fanáticos en el aeropuerto Jorge Chávez. La artista ofrecerá dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima los días 16 y 17 de febrero, un evento muy esperado, ya que han pasado 14 años desde su última visita al país en 2011 con su gira Sale el Sol World Tour.

La expectativa por verla en vivo es enorme. Las entradas para ambas fechas se agotaron en tiempo récord, convirtiéndola en la primera artista femenina en lograr un doble ‘sold out’ en dicho recinto.

Miren a Shakira a su llegada a Perú después de 14 años: sale del aeropuerto, se trepa a una reja de seguridad y saluda a todos aquellos que le dieron la bienvenida. También se ubicó al centro para agradecer la presencia del público. Genuina. Única. 🇵🇪🇨🇴pic.twitter.com/XHhlcJMngb — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) February 15, 2025

Publicidad

A medida que avanza su gira, Shakira sigue demostrando su inigualable impacto en la música y la cultura pop. ¿Será que la teoría de la doble quedará en el olvido, o seguirán surgiendo nuevas pistas en sus próximos conciertos?