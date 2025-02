Mensaje de Shakira antes de iniciar gira conmocionó a fans: esto publicó desde el camerino

A pocas horas de dar inicio a su esperada gira Las mujeres ya no lloran , Shakira compartió un mensaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores en todo el mundo. La cantante colombiana, visiblemente emocionada, prometió entregar lo mejor de sí en cada presentación de esta gira, que marcará un nuevo hito en su carrera.

Después de siete años, Shakira regresa a Brasil con una gira internacional que arrancará en la noche de este martes en Río de Janeiro y que promete ser una de las más memorables de su trayectoria. El artista recorrerá varios países de Sudamérica, incluyendo Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, antes de llevar su espectáculo a Norteamérica, con presentaciones en México, Estados Unidos y Canadá.

En Río, la expectativa es enorme. Su última actuación en la ciudad fue en la clausura del Mundial de Fútbol de 2014 en el icónico estadio Maracaná, un evento que dejó una huella imborrable en el público brasileño. Cuatro años después, volvió con su gira El Dorado , pero solo ofreció conciertos en São Paulo y Porto Alegre, dejando con las ganas a sus seguidores cariocas.

Shakira inicia su gira con buenas noticias para sus fans. Foto: Instagram @shakira.

Conocida por éxitos como 'Hips Don't Lie' , 'Waka Waka' , 'Pies Descalzos 'y 'Chantaje', Shakira mantiene un vínculo especial con Brasil, país que le abrió las puertas desde los inicios de su carrera. "Escogí Brasil para comenzar mi gira porque el público brasileño es muy importante para mí. Brasil acogió mi música desde que tenía 18 años", confesó en una entrevista con el programa Domingão de Hulk .

El mensaje que desató emoción entre sus fans

Desde su camerino, poco antes del show inaugural, la cantante compartió unas palabras que desataron la emoción entre sus fans y dejaron ver que la colombiana volverá a los escenarios a encontrarse con su esencia y con la razón del éxito de su carrera: sus fanáticos.

Queridas lobas y lobos, hoy es el día.En este momento, escribe estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso.Doce meses. Catorce horas al día.Un año entero preparando cada detalle con un solo objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. publicó Shakira.

Y agregó "Sé que la perfección no existe, pero también sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia, por cada batalla ganada y cada cicatriz que llevo en la piel.Esta noche no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que aún no nos atrevemos a decir. Para bailar, reír, llorar, abrazarnos, perdernos y encontrarnos en cada canción.Porque lo que hemos construido juntos no es solo un pacto: es un lenguaje, el lenguaje de la manada."

Shakira envío mensaje desde su camerino. Foto: cuenta X @shakira.

Ganadora de 15 Latin Grammy y cuatro premios Grammy anglo, la barranquillera ha vendido más de 95 millones de discos a lo largo de su carrera, consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos finalizó su mensaje.

"Si algo es seguro, es que una loba jamás olvida a su manada. Después de esta noche, cada uno de ustedes estará conmigo para siempre.¡Qué ganas de verlos aquí! ¡Ya estoy lista!”

La gira 'Las mujeres ya no lloran' inicia con una gran carga emotiva, prometiendo ser un espectáculo inolvidable tanto para Shakira como para sus seguidores. Las fanáticos de la colombiana ya hacen fila en el estadio Nilton Santos para presenciar el regreso de la latina más influyente en la industria musical.