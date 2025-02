Shakira lloró en el programa más visto de Brasil: esta fue la emotiva razón

La reconocida cantante colombiana está a horas de iniciar la gira más ambiciosa de su carrera musical. ‘Las mujeres ya no lloran' recorrerá, por ahora, el continente americano en los principales escenarios de cada país en los que Shakira llegará con sus shows, que prometen un espectáculo sin precedentes.

Como antesala al comienzo de su gira en Brasil, la artista mundialmente conocida se presentó en uno de los programas más vistos del país en los que cantó, bailó y hasta lloró.

Shakira se presentó recientemente en el programa de televisión brasileño 'Domingão com Huck', donde vivió momentos de profunda emoción al recordar sus inicios musicales. Durante la emisión, la artista interpretó éxitos como 'Loca' y 'Girl Like Me', cautivando al público con su energía y carisma.

Las lágrimas de la barranquillera conmovieron a sus seguidores

El momento más conmovedor ocurrió cuando el programa proyectó un video de Olga, la profesora de Shakira en Barranquilla, quien compartió recuerdos de la época escolar de la cantante. Mientras se mostraban imágenes de la cantante cuando era adolescente, su maestra así la destacó y las palabras conmovieron profundamente a la artista, quien no pudo contener las lágrimas ante el emotivo homenaje.

Mira hasta dónde ha llegado. Tenía una voz que se destacaba entre todas dijo la profesora Olga.

Esta aparición en televisión se dio en el marco del inicio de su gira internacional "Las mujeres ya no lloran", que comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro. Shakira expresó su gratitud hacia Brasil, afirmando: "Escogí Brasil para comenzar mi gira porque el público brasileño es muy importante para mí. Brasil le abrió las puertas a mi música desde que yo tenía 18 años".

Comienza el tour más esperado por los fans de Shakira

La gira comenzará por países como Perú, Colombia, Chile y Argentina, antes de dirigirse a Norteamérica, con presentaciones en México, Estados Unidos y Canadá. Con más de tres décadas de trayectoria, Shakira ha grabado 12 discos y vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas latinoamericanas más influyentes de todos los tiempos.

Los más felices, sin lugar a duda, son los seguidores de la barranquillera que ya empezaron aa acampar en las afueras del estadio Nilton Santos, todo para buscar un lugar privilegiado para ver a la mujer de las caderas que no mienten y presenciar una show que estará cargado de luces, energía y una presencia escénica única.

La colombiana que tiene acostumbrados a sus fans a conciertos llenos de baile y movimientos de cadera mencionó a varios medios de comunicación que esta gira es la más importante de su carrera y que, como siempre, dará todo para que los asistentes salgan felices.