¿Llovieron dólares en el concierto de Shakira en Río de Janeiro? Esto se sabe

Río de Janeiro fue testigo de una noche inolvidable con el primer concierto de Shakira en su nueva gira mundial, Las mujeres ya no lloran. La cantante colombiana desató la euforia entre sus seguidores en el estadio Nilton Santos, donde interpretó un repertorio cargado de éxitos que conquistó a diferentes generaciones.

La barranquillera hizo su entrada triunfal entre el público y generando una conexión inmediata con los asistentes. "¡Buenas noches, Río!", saludó entusiasta desde una inmensa pasarela, mientras su llegada era transmitida en una pantalla gigante que atravesaba el escenario.

Vestida completamente de plateado y escoltada por sus bailarines y músicos, Shakira inició su espectáculo con 'La fuerte', seguida de 'Girls Like Me' y 'Estoy aquí', tema que marcó su popularidad en Brasil. Aunque un problema de sonido interrumpió brevemente la presentación, la energía del concierto no se vio afectada.

Un repertorio para todos los gustos

Bajo una luna llena y con una temperatura de 32 grados, el concierto reunió a fanáticos de todas las edades. La colombiana interpretó grandes éxitos como 'Pies descalzos', 'La tortura', 'Hips Don’t Lie' y 'Ojos así', además de varios temas de su reciente álbum Las mujeres ya no lloran, con el que obtuvo su cuarto Premio Grammy.

Durante su presentación, la artista destacó los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera y envió un poderoso mensaje de empoderamiento femenino.

Nosotras las mujeres, después de cada caída, nos levantamos más fuertes, más duras. Y si queremos llorar, lloramos; y si no queremos llorar, facturamos expresó Shakira

El público, en muestra de solidaridad con la cantante barranquillera, coreó masivamente una consigna en portugués contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué. Shakira, con una sonrisa cómplice, se llevó la mano a la oreja, incitando a que el grito fuera aún más fuerte, lo que evidentemente pasó.

¿Dólares en el aire?

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió durante la interpretación de Music Session #53, su tema junto a Bizarrap, cuando llovieron dólares falsos con el rostro de Shakira impreso. Este gesto simbólico fue interpretado por los asistentes como un guiño al mensaje de la canción y a la idea de que las mujeres "facturan".

Próximas paradas de la gira

Tras su paso por Río, Shakira se presentará este jueves en el estadio Morumbí de São Paulo, cerrando su paso por Brasil. Su gira continuará en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, finalizando en junio en San Francisco.

Con 12 discos, 15 Grammy Latino y cuatro Grammy en su haber, la colombiana sigue demostrando por qué es una de las artistas latinas más influyentes del mundo.