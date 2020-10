Shannon De Lima posó con un pequeño bikini y dio tips para lograr un bronceado perfecto

View this post on Instagram

Algunos tips para broncearnos y quedar con un color doradito y que nos dure ✨ • Primero hay que hacer es una buena exfoliación en el cuerpo • Luego me coloco bloqueador SPF 30 o 50 en el cuerpo, sobre todo en rodillas, codos y manos (obviamente en el rostro protector SPF 100) y luego me coloco el bronceador que más me guste... Utlizando el bloqueador antes, agarramos un tono más morena y nos puede durar un poco más Y lo mantengo con algunos productos como el Neutrogena "build a tan", todos los días lo pueden usar para tener ese color dorado ✨ Cuando no tomo sol utilizo y necesito un bronceado express, el self tan de @balibody ✌🏼️😀 En mi blog @shabeautyblog les dejo muchos tips