Si no les gusta lo operada que está mi madre, no me sigan, dice La Segura

La youtuber Natalia Segura, más conocida como La Segura, salió en defensa de su mamá luego de, según ella, recibir varios mensajes criticando el cuerpo de su progenitora por sus multiples cirugías plásticas.

Pocas fotos se ven en redes sociales de la caleña posando con su familia. Sin embargo, recientemente se conoció un viaje en el que estuvo con su mamá, una voluptuosa rubia que llamó toda la atención y recibió cientos de elogios en las redes de la youtuber, aunque rápidamente las imágenes fueron eliminadas por los comentarios negativos que recibió.

Con una foto en compañía de su mamá, la influenciadora publicó una historia defendiendo a su mamá de quienes la critican, destacando que, si no les gustan sus operaciones “es mejor que no la sigan”.

“Y al que no le guste lo operada que está mi amada madre, pues sencillamente no me siga. La amo con mi vida entera y podría dar la vida por ella, así que no pierdan el tiempo enviando mensajes estúpidos”, escribió.

