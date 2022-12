Silvestre Dangond: el otro talento del cantante vallenato que recordamos en su cumpleaños

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond cumplió este 12 de mayo sus 41 años y que mejor manera de celebrarlo que hablando de su carrera musical.

Aunque muchas personas alrededor del mundo conocen a Silvestre como un gran cantante vallenato, pocos conocen que él ha escrito alrededor de 23 canciones durante su carrera. De hecho, el pasado 30 de abril, lanzó su propia playlist llamada ‘Mi inspiración’ en la que hizo una recopilación de esas letras.

‘La colegiala’, ‘El gavilán’, ‘Ya no me duele más’, ‘Regálame una noche’, ‘La que más me quiera’, ‘Cásate conmigo’, ‘Ay amor’, ‘Ella’, ‘La que a mí me gusta’ y ‘De verdad verdad’; son solo algunas canciones del listado.

Este otro talento del artista colombiano lo llevó a ganarse un premio como ‘compositor del año’ en el 2018, en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar. Este reconocimiento causó gran revuelo en su momento, pero Silvestre sigue mostrando su talento en el mundo.