"Solo quiero recuperar mi vida": Britney Spears sobre su padre quien controla su carrera y finanzas

Según el diario estadounidense The New York Times, que lideró el documental sobre el caso “Framing Britney Spears” y que ha seguido de cerca el proceso, Britney Spears hizo este miércoles su declaración más publica, en la que califica la tutela que tiene su padre James Spears, de “abusiva”.

Además, la cantante dijo que todo el asunto la ha “traumatizado” y solo quiere que finalice sin tener que ser evaluada. Y es que son 13 años de carrera en la que su padre controla todas las decisiones la artista de 39 años, algo que no le ha dado tampoco campo de acción hasta en sus finanzas. En 2008 accedió a ello cuando pasaba por un periodo oscuro en el que perdió hasta la custodia de sus hijos, pero hoy quiere su vida de vuelta.

Dentro del seguimiento que ha realizado The New York Times, el diario señala que la comparecencia de este miércoles fue solicitada en abril por pedido de la estrella del pop. Además, citan al abogado Samuel D. Ingham III quien habría dicho que su cliente "se opuso firmemente" al Sr. Spears como curador, y agregó que le tenía miedo a su padre y no volvería a actuar mientras él estuviera a cargo.

Entre las revelaciones publicadas por The New York Times, llama la atención que Spears solo recibiera una paga semanal de 2.000 dólares cuando protagonizaba un espectáculo fijo en Las Vegas que vendía millones en entradas. Su fortuna actual se estima en 60 millones de dólares.

Y es que Britney Spears ha pedido en diferentes ocasiones excluir a su padre de la tutela, para dar el poder sobre su patrimonio a una institución financiera.

Los abogados de Jamie Spears dicen que el hombre ha hecho un excelente trabajo al administrar las finanzas de su hija.

Pero un juez dictaminó en febrero que tanto el padre de Spears como la firma Bessemer Trust supervisarían las finanzas de la estrella del pop, negando el intento de Jamie Spears de mantener el poder exclusivo.