SuperPasito: una obra para disfrutar con audífonos

Con el argumento “no hay nada que uno diga que no esté expuesto” nació ‘SuperPasito’, una particular obra de teatro que hace alusión a la época actual, indicó Julio Escallón, director y escritor de la obra.



La casa del Teatro Nacional será el lugar para que los amantes de las artes escénicas asistan a ‘SuperPasito’, los días jueves, viernes y sábado a las 8:30pm.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.