'Taylor Swift: The Eras Tour' es la película de conciertos más taquillera de EE.UU. 'Taylor Swift: The Eras Tour' se alzó con hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas, convirtiéndose en la película de conciertos más taquillera de la historia de EE.UU., por encima de 'Justin Bieber: Never Say Never', de 2011, que alcanzó 73 millones de dólares.