¿Tendría más hijos? Valentina Lizcano se pronunció sobre traer más bebés al mundo

La actriz Valentina Lizcano le contó a sus seguidores una crucial decisión que tomó respecto a su cuerpo. Esto, luego de que un seguidor le preguntará vía Instagram si le gustaría tener más hijos.

Por ello,

respondió con un rotundo no, ya que considera que con los hijos que tiene actualmente es suficiente.

"Tomé la decisión yo por mi cuerpo de hacerme ligadura de trompas. No más, se cierra la fábrica, con los dos que tengo hay buen trabajo. Soy una amante de traer hijos a este mundo porque uno quiere, con consciencia. Con eso digo que tengo los que puedo tener y no quiero más. Ligadura de trompas porque mi cuerpo no soporta todas esas descargar hormonales que afectan mucho mi mente, mis emociones, mi salud y mi vida espiritual", contó Valentina a sus seguidores.

Las reacciones por las declaraciones de Valentina no se hicieron esperar. Muchos seguidores la felicitaron apoyando la decisión de la actriz, mientras que otros criticaron que haya tomado la decisión ella sola.

El pasado 22 de junio la actriz Valentina Lizcano y su esposo recibieron a su hija Alma, cuyo peso al nacer era 3.040 gramos, así, en su momento, lo dejaron saber la pareja en una de las primeras publicaciones que hicieron sobre su pequeña.

Publicidad

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: