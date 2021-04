Tener metas claras en la vida, estar enfocado: Tatán Mejía reflexionó acerca de “la vida loca”

El destacado piloto de motocross Tatán Mejía se animó a compartir con sus seguidores de Instagram una extensa reflexión acerca de lo que él se preguntó sobre “la vida loca”.

En el video que fue reposteado por una cuenta de Instagram que sigue de cerca los pasos de los famosos, se puede ver a Tatán preguntarse “¿Qué es la vida loca?”.

“Viajar por el mundo y gastarme todos los ahorros o estar viviendo la vida loca junto a mi esposa, mis hijas y mi familia. Vivir la vida loca no es gastarse lo que han ganado, vivir la vida loca es estar enfocados desde pequeños”, expresó el deportista colombiano.

Sumado a esto, Tatán habló de que en su niñez era juicioso y seguía ciertos parámetros para no dejar de lado sus responsabilidades pese a que era reprochado por algunos de sus amigos que pasaban sus días entre las rumbas y el alcohol.

“Cuando yo veía a mis parceros enrumbados, yo tenía una alarmita en mi reloj que me decía que tenía que acostarme a las 9:00 de la noche, lo recuerdo con mucho cariño. Y me decían viva la vida loca, usted no está aprovechando su vida, y yo estaba dormido. Con la meta clara hacia dónde iba”, agregó Tatán.

Además, el deportista expresó que una persona que se esfuerza por sus sueños y no le hace daño a nadie, tarde o temprano obtendrá su recompensa. Asimismo, aprovechó el momento para decirles a sus seguidores que persigan sus sueños y no dejen de trabajar en ellos.