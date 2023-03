Testimonio de la presentadora Alejandra Giraldo tras duro problema de salud: “Me despertaba ahogada”

La ausencia de las emisiones de Noticias Caracol de la presentadora Alejandra Giraldo causó sorpresa entre los televidentes, quienes se preguntaban acerca de los motivos por los cuales la carismática periodista no aparecía en la pantalla.

Sin embargo, la comunicadora se encargó de compartir en sus redes sociales y en el programa 'Día a Día' la experiencia que vivió durante las últimas tres semanas, por las cuales priorizó su salud . Y cómo se sometió a una cirugía que tenía pendiente, que espera le dé tranquilidad.

"Iba a cumplir 14 años con las prótesis. Yo había tenido un cambio porque tuve PIP (implante de silicona). Cuando se desató todo el escándalo de las PIP me las cambié y me hice una reducción de talla", dijo.

Aunque posteriormente, confesó, empezó a tener complicaciones que la obligaron de tomar medidas en este tema y, antes de su físico, darle absoluta importancia a su condición médica. Fue diagnosticada del síndrome de Sjögren.

Publicidad

"Es una enfermedad autoinmune que me diagnosticaron hace tres años, pero desde hace cinco o seis empecé a tener una cantidad de síntomas que eran inexplicables y que embolataban mucho a los médicos", manifestó la periodista.

Lo más preocupante fueron los dolores articulares que empezaron a afectarla, además de una fatiga crónica y una resequedad en las fosas nasales, que le generaron costras dolorosas.

"Por las noches me despertaba ahogada y tenía las fosas nasales absolutamente pegadas, entonces cuando me las despegaba me salía sangre", dijo Giraldo, quien comenzó también a sentir su saliva espesa y a sufrir caída del cabello.

Publicidad



Y es que este síndrome ha hecho que el cuerpo de la presentadora no tenga una reacción autoinmune normal y, como ella misma lo dijo, "ataque todas las glándulas que producen secreciones y hormonas", debido a lo que era este cuerpo extraño.

Es consciente que si bien no hay garantías de que el síndrome desaparezca con la extracción de las prótesis, "existe la posibilidad de que los síntomas empiecen a disminuir con el tiempo", con cambios que serían "contundentes".