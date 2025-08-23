Tragedia en la serie 'Emily en París': hombre muere repentinamente en pleno rodaje

La grabación de la quinta temporada de 'Emily en París', una de las producciones más exitosas de Netflix, se vio marcada por una tragedia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento.

Durante una jornada de rodaje en Venecia, un miembro del equipo sufrió un repentino desvanecimiento que, pese a los esfuerzos médicos, terminó en un desenlace fatal.

Se trataba de Diego Borella, reconocido asistente de dirección, quien perdió la vida en medio de las grabaciones dentro del histórico hotel Danieli, donde se desarrollaba una de las escenas de la nueva entrega.

Diego Borella murió en plenas grabaciones de la quinta temporada de Emily en París. Foto: Ig @diego__borella

El hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves, cuando el profesional comenzó a sentirse mal y, minutos antes de las 19:00, cayó al suelo ante la mirada atónita de sus compañeros de trabajo.

El equipo médico de la producción intentó reanimarlo de inmediato utilizando un desfibrilador y medicamentos de emergencia, mientras se esperaba la llegada de la ambulancia.

Según informó la Unidad Sanitaria Local 2, la asistencia se prolongó por varios minutos. “Nuestra ambulancia llegó a las 18:42 horas y se hicieron maniobras de reanimación durante mucho tiempo, pero alrededor de las 19:30 se certificó su fallecimiento”, detallaron las autoridades sanitarias.



Emily en París fue suspendida

La producción de la serie decidió suspender todas las grabaciones programadas, que estaban previstas hasta finales de agosto, como muestra de respeto y duelo por lo sucedido. Tanto actores como técnicos expresaron su profundo dolor por la repentina partida de su compañero.

Grabación de Emily en París fue suspendida tras el deceso. Foto: Ig @emilyinparis

Borella, nacido en Venecia, había construido una sólida carrera en el cine y el teatro tras formarse en Roma, Londres y Nueva York. Además de su destacada labor en dirección, dedicó parte de su vida a la escritura de cuentos y fábulas infantiles, motivado por su amor por la literatura y los viajes.

La inesperada muerte del asistente de dirección dejó en silencio un rodaje que solía estar lleno de risas y creatividad.