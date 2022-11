¡Tremenda confesión! Mara reveló cómo Nicolás le fue infiel en Santa Marta

En diálogo con el programa La Red, de Caracol Televisión, la bella modelo de La Agencia Mara Cifuentes reveló cómo su ahora expareja Nicolás Trujillo le fue infiel en la ciudad de Santa Marta.

La reconocida modelo paisa aseguró que Nicolás le contó que se iba de paseo a Santa Marta con sus amigos, pero sin ella, algo que, en un principio, no le produjo extrañeza.

“En el Bogotá Fashion me dijo que tenía un paseo con sus amigos a Santa Marta, le pregunté que si podía ir y me dijo que era solo un ‘parche’ de amigos (…) Le dije que estaba bien porque confiaba mucho en él”, comenzó su relato Mara.

Precisó que el viaje de Nicolás fue después de Semana Santa y de un momento a otro comenzó a recibir llamadas y mensajes por Instagram de varias personas que aseguraban que su novio estaba con otra mujer en la capital del Magdalena.

Mara agregó que le llegaron fotografías de Nicolás con la otra mujer, de quien dijo es muy bonita y no es reconocida ni de La Agencia.

“Yo lo llamé y le pedí que me dijera la verdad. Simplemente siguió con su mentira, cuando ya yo tenía toda la información y tenía en mi poder las fotos. Hasta amigas de mi mamá me llamaban”, dijo.

Preguntada sobre qué tipo de fotos recibió, la modelo manifestó que se trataba de varias instantáneas de Nicolás y la mujer en la playa y besándose.

“Los amigos no estaban en el paseo, solo se fue él con la ‘vieja’ (…) Se fueron de luna de miel”, añadió Mara, quien confesó que a raíz de esta infidelidad pasó un “rato muy oscuro”.

Mara relató que Nicolás la buscó en su casa en Medellín para pedirle perdón y decirle que estaba arrepentido, a lo que ella respondió que lo perdonaba si formalizaban su relación.

Finalmente, Nicolás no aceptó y decidió romper definitivamente con la relación.

“No lo he visto desde entonces, no he vuelto hablar con él y creo que es mejor así”, finalizó Mara.

