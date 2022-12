‘Valerian’, la película de Luc Besson que lo transportará al siglo XXVIII

El director de cine Luc Besson habló con En Blu Jeans, desde México, sobre su reciente película ‘Valerian’, protagonizada por Dane DeHaan y Cara Delevingne.



“Conocí esta historia a los 10 años cuando mi padre me regaló el cómic y me cautivó. Siempre la quise hacer, pero tuve que esperar hasta tener la tecnología”, dijo Luc Besson.



La cinta europea, basada en el cómic ‘Valérian and Laureline’, de los franceses Pierre Christin y Jean-Claude Mézières, cuenta las hazañas de dos agentes que tienen una misión en el siglo XXVIII, en medio de unos mágicos paisajes y criaturas sorprendentes.



La película tiene cerca de 3 mil tomas especiales y cuenta con la actuación especial de la cantante Rihanna.



Se estrenará en Colombia el próximo 24 de agosto.



