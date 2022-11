Video: con tremenda chiflada bajan a Yina Calderón de la tarima en pleno show

Un bochornoso momento vivió en las últimas horas la influenciadora y empresaria Yina Calderón , quien también ha incursionado en el campo musical, con el lanzamiento de 'Cómo duele el frío': la nueva versión en el ritmo 'guaracha' de éxito vallenato.

Calderón, según contó en sus redes sociales, fue bajada del escenario en el que se encontraba cuando fue invitada por el cantante Alexis Escobar, en un evento del artista en Bogotá.

Al parecer, según se ha conocido por comentarios de personas presentes en el concierto, Yina estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes; lo que habría provocado la reacción de la gente.

"¿Qué pasó? Me levanté de la tarima, Alexis Escobar estaba cantando, él me cogió la mano. Y cuando me paré en la tarima todo el mundo empezó: 'fuera, fuera, fuera'. Bebés, no es porque estemos hagamos guaracha, esa mierda (sic). Yo he fallado, pero la verdad, la cagaron", dijo la mujer en medio del llanto.

Y es que en los videos del show se ve la respuesta del público ante la presencia de la influenciadora, quien no tuvo otro remedio que bajarse del escenario, ante la insistencia de la organización de no continuar con su intervención.

La situación se hizo rápidamente viral en las redes sociales, entre quienes salieron a apoyar a la mujer y los que apoyaron la reacción de los asistentes ante la presencia de Yina, quien no se ha pronunciado en sus perfiles acerca de este suceso.

El otro escándalo de Yina Calderón

La influencer Yina Calderón fue centro de la polémica este fin de semana por un video que grabó. En redes sociales la también empresaria generó controversia por una canción de guaracha que lanzó usando una reconocida canción del género vallenato llamada ‘Cómo duele el frío’ a la que le cambió radicalmente el género musical.

Los directamente implicados también se pronunciaron en redes. El primero en hacerlo fue el intérprete de la canción José Luis Carrascal quién aclaró que no era quién para pronunciarse a favor o en contra del video grabado por la influencer opita.

Horas después, el compositor de la canción Wilfran Castillo también dio su punto de vista diciendo que, aunque no había autorizado la elaboración de la guaracha, no iba a tomar acciones legales en contra de Yina Calderón.

