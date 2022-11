Yina Calderón y el mensaje del autor de ‘Cómo duele el frío’: “Nunca autorizamos uso de la canción”

La influencer Yina Calderón fue centro de la polémica este fin de semana por un video que grabó. En redes sociales la también empresaria generó controversia por una canción de guaracha que lanzó usando una reconocida canción del género vallenato llamada ‘Cómo duele el frío’ a la que le cambió radicalmente el género musical.

El video, que fue grabado en una de las zonas de tolerancia de Bogotá, Yina apareció junto a sus hermanas con atuendos extravagantes. El clip que se volvió viral fue duramente criticado por los internautas quienes rechazaron el contenido del video.

Publicidad

Los directamente implicados también se pronunciaron en redes. El primero en hacerlo fue el intérprete de la canción José Luis Carrascal quién aclaró que no era quién para pronunciarse a favor o en contra del video grabado por la influencer opita.

“A todos mis familiares, amigos, seguidores, y en especial a todos aquellos que me han escrito con expresiones fuertes y de rechazo, 'Como duele el frío' no es de mi autoría y por tanto no soy quien para autorizar o rechazar que otras personas la graben”, precisó a través de su cuenta de Instagram.

Horas después, el compositor de la canción Wilfran Castillo también dio su punto de vista diciendo que, aunque no había autorizado la elaboración de la guaracha, no iba a tomar acciones legales en contra de Yina Calderón.

Publicidad

“En ningún momento ni Richard Viloria, el coautor de la canción, ni yo, también autor de la obra musical, hemos recibido solicitudes pidiéndonos autorización para la grabación, mucho menos para la divulgación del video. Sin embargo, voy a hacer la aclaración de que en ningún momento hemos contemplado la posibilidad de demandar a la señorita Yina porque consideramos que esto, más que un acto mal intencionado de dañar la obra, fue un error cometido por falta de asesoría, más por tratarse de una mujer, además por la inexperiencia”, señaló.

Publicidad



Castillo, reconocido compositor vallenato, enfatizó en el hecho de no demandar a la Dj. Además, mencionó se pronunció sobre el hecho ya que muchas personas estaban pendientes de las acciones legales que podría tomar.

“Así que no es mi energía salir a demandarla, a hacer declaraciones fuertes sobre su personalidad o sobre su estilo de vida. Yo creo que cada uno tiene derecho a hacer las cosas como quiere”, finalizó.

La canción grabada por Yina y sus hermanas ya tiene más de 500.000 reproducciones y cientos de comentarios en las diferentes plataformas digitales.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las posibles causas por las que se cayó el impuesto a las iglesias en la reforma tributaria: