La dura respuesta del intérprete de ‘Como duele el frío’ al video de Yina Calderón

Nuevamente la famosa influencer Yina Calderón vuelve a ser noticia en redes sociales; pese a sus polémicas, la 'instagramer' esta vez está en boca de todos a raíz de su más reciente sencillo.

Calderón se disfrazó de trabajadora sexual y desde la zona de tolerancia en Bogotá (barrio Santa Fe) grabó el video de su canción: ‘Como duele el frío', un homenaje al maestro José Luis Carrascal que creó el vallenato que cantan a pulmón herido millones de colombianos.

No obstante, la canción generó un rechazo entre millones de colombiano que criticaron a Calderón por el video, pues consideran que no tiene nada que ver acorde a la canción. Asimismo, el interprete de la canción José Luis Carrascal se pronunció sobre el revuelo del tema.

“A todos mis familiares, amigos, seguidores, y en especial a todos aquellos que me han escrito con expresiones fuertes y de rechazo, 'Como duele el frío' no es de mi autoría y por tanto no soy quien para autorizar o rechazar que otras personas la graben”, precisó a través de su cuenta de Instagram.

Carrascal dijo respestar el trabajos los demás, aunque él no comparta sus formas de expresión, que es la idea del "arte" y "cultura"; una libertad única de personalidad.

"Agradezco a todas aquellas personas que me han mostrado su cariño y apoyo, espero seguirlos acompañando muchos años más, llevando un mensaje de amor a través de la música", precisó Carrascal.

“Señor querido, los vallenateros te estamos pidiendo que le digas a Yina que borre ese video porque es una gran ofensa. No puedo borrar de mis ojos, y mucho menos de mis oídos, esa tal guaracha. Además, ese video hace quedar mal a las mujeres ¡Que lo haga con otra clase de música, pero no con la tuya! ¡Qué horror!”, escribió un fan en Instagram de Yina Calderón, a lo cual José Luis contestó: “La verdad tienen toda la razón porque es un tema muy fuerte, están haciéndole mucho daño al folclore”.

