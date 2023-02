Video íntimo de Aida Victoria Merlano: apareció mujer que subió la grabación e hizo dura confesión

Después de la polémica que ha generado el supuesto video íntimo de Aida Victoria Merlano, una mujer salió a asumir la responsabilidad de la grabación a través de redes sociales, pues, según ella, el cortometraje fue sacado de la plataforma OnlyFans y difundido ilegalmente en otras plataformas de internet.

Según la mujer, todo comenzó cuando ella y una amiga decidieron subir contenido a su plataforma para adultos; sin embargo, en medio de la popularidad de la grabación, un usuario lo agarró ilegalmente y lo difundió en otras redes sociales asegurando que la actriz era la famosa influencer Aida Victoria Merlano.

“Todo empezó con un video que subí a mi página azul. Alguien se encargó de coger el video y mandarlo a todas las páginas de Telegram o regarlo por todo lado. Allí, alguien se inventó que una de las personas era Aida. Este video llegó a los oídos de la familia de Aida, por lo que ella se pronunció en las redes, diciendo que ese video era para hacerle daño”, explicó la modelo paisa en su cuenta de TikTok @Tataherrera22.

Además, explicó que después de que el supuesto video se hiciera viral, usuarios en redes empezaron a comprar a Aida Victoria Merlano con una de sus compañeras del video.

Asimismo, manifestó que el supuesto video de Aida Victoria Merlano generó todo tipo de controversias que hasta la persona que fue confundida con la barranquillera tuvo que cerrar sus redes sociales.

“El escándalo fue tan grande, que mi amiga tomó cartas en el asunto y le escribió aclarando la situación, que el video no se había hecho con esa intención, sino con el argumento de hacer contenido, pero que un tercero malintencionado se inventó que era ella. Yo también salí en el video y dije que la persona que estaba en el video no era Aida. Mi amiga no quería este tipo de atención y por eso cerró todas sus redes. Mucha gente piensa que se hizo con esa intención y que nosotras mismas quisimos que se rotara, que piensen lo que quieran”, concluyó.

Respuesta de Aida Victoria Merlano

Como era de esperarse, la influenciadora Aida Victoria Merlano salió rápidamente a desmentir su participación en el video intimo, argumentando que, aunque es precisamente este tipo de polémicas las que la ayudan a subir de vistas y seguidores, en este caso no se trata de ella. Además, explicó que hace la aclaración porque su familia está preocupada y le han hecho hasta reclamos.

“Evidentemente a mí me conviene que ustedes piensen que la que anda comiendo por ahí soy yo, porque yo vivo de eso, del show y de la atención. Mi familia sí está súper alterada, porque ellos sí creen que soy yo. Entonces, les aclaro, la persona que anda por ahí comiendo panocha no soy yo”, confirmó Aida Victoria Merlano.

