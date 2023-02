Video: Jhon Álex Castaño sufrió accidente aéreo en Paipa, Boyacá: “Hay que disfrutar a la familia”

Momentos de pánico sufrió el artista de música popular Jhon Álex Castaño, luego de verse involucrado este sábado en un accidente aéreo, cuando se disponía a llegar a Paipa, Boyacá, para hacer una de sus acostumbradas presentaciones.

El 'Rey del Chupe', a través de su cuenta de Instagram, narró los dramáticos momentos que vivió a bordo de una avioneta, la cual abordó en su natal Pereira, rumbo al altiplano.

Aunque en inicio parecía un vuelo normal, uno más de los tantos que hace el cantante del despecho, la situación se salió de control llegando al municipio boyacense, por lo que fue necesario un aterrizaje forzoso. La aeronave no alcanzó a pisar pista, sino que sino que cayó sobre el césped aledaño.

"Familia, qué susto tan hijuemadre. Definitivamente hay que disfrutar cada día de los hijos y la mamá. Hace una hora estábamos saliendo de Pereira y tuvimos un accidente en el aeropuerto de Paipa. Nos toca bajarnos", relató Castaño, en un video que permite dimensionar la gravedad de lo sucedido.

Castaño contó que al momento de llegar a suelo paipano se le estalló el tren de aterrizaje derecho. Por fortuna, ni el artista ni la tripulación sufrieron lesiones, más allá del susto que generó este hecho, que puso a prueba la pericia del piloto; que logró poner la avioneta en posición y mitigar cualquier impacto.

"Todos estamos bien, los pilotos están bien. Y esto lo aterriza más a uno en la vida; Dios y la familia primero. Llevo luchando contra una enfermedad hace tres años, vengo recuperándome muy bien, pero en cualquier momento todo se puede apagar (...) Me siento feliz, porque si me hubiera muerto me iría derecho hacia donde Diosito a acompañarlo, contó el cantante.

