Paola Jara y Jessi Uribe, criticados por celebrar San Valentín: “No seamos ridículos”

La pareja de cantantes de música popular conformada por Paola Jara y Jessi Uribe sigue siendo de amores y odios tras conocerse cómo fue el inicio de esa relación. Sin embargo, poco o nada les importa a los artistas las críticas y comentarios malintencionados de miles de internautas que a diario opinan sobre su matrimonio.

Precisamente, este martes, 14 de febrero, Jara publicó en su cuenta personal de Instagram una imagen del día que se casó. En el post estaba con su espectacular vestido de novia acompañada de su ahora esposo, Jessi Uribe.

“De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días amor de mi vida ❤️🙌🏻 feliz día mi amor lindo 🌹🌹❤️ @jessiuribe3 te amo ❤️ #sanvalentin #14defebrero ”, fue la frase con la que la artista paisa acompañó la imagen. Además la ambientó con el tema ‘Mi bendición’ de Juan Luis Guerra, propia para la ocasión.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios de las redes sociales criticaron que la cantante celebrara esta fecha, pues varios creen que esta icónica celebración es de Estados Unidos y resaltaron que en Colombia lo que se festeja es el Día del Amor y la Amistad en septiembre.

“Repitan conmigo… en Colombia no se celebra el amor y amistad hoy… no seamos ridículos, los gringos nos miran raro. Allá no se celebra amor y amistad en septiembre”, “¿Quién dijo que en Colombia se celebra el día de san valentín?, no pues los gringos”, “Aquí se celebra Amor y amistad en septiembre” y “Que mañes, eso no se celebra en Colombia”, fueron los mensajes ácidos que le dejaron a Jara en su post.

Sin embargo, también se vieron varios mensajes de aprecio, pues bastantes seguidores de la pareja dejaron palabras de amor y mucho cariño en la publicación de la cantante paisa.

“Hermosos el Todo poderoso 💜 siga llenando sus caminos 💞 de amorrrr”, “Dios los bendiga siempre con mucha salud y mucho amor. Los mantenga unidos hasta la eternidad” y “Que hermosa pareja Dios permita q ese gran amor se acreciente día a día más y más y sigan siendo ejemplo de perseverancia, constancia, amor mutuo, sinceridad, compromiso, respeto y lleno de infinitos detalles q les alegre minuto a minuto la vida......bendiciones del creador😇😇😇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌹🥰🥰🥰🥰🥰”, fueron los comentarios de las personas que apoyan y admiran la pareja.

La imagen logro más de 25.000 ‘Me Gusta’, cientos de mensajes y miles de felicitaciones para los cantantes que seguirán celebrando su Día de San Valentín.

