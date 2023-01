Paola Jara cambió de look y le llovieron críticas: "Ahora sí se parece a Clara Chía"

La cantante de música popular Paola Jara es una de las artistas del género con más seguidores en redes sociales, por esta razón sus publicaciones tienen una fuerte repercusión entre sus más de seis millones de seguidores.

La relación de la paisa con su colega Jessi Uribe fue fuertemente criticado por la forma en que inició la relación, tema que no se olvidó por parte de algunos internautas que no dudan en traerlo al presente cada que tienen la oportunidad y el cambio de imagen de la cantante, no fue la excepción.

“Ahora sí quedó como Clara Chía”, “se quiere parecer a Sandrita”, “parece gemela de Clara Chía ”, “no sabe qué hacer para igualar la edad de Jessi”, “se quiere parecer a Sandra” y “Clara-mente yo se lo cuido”, son algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación del portal ‘Rastreando famosos’.

El post tuvo más de 3.000 'Me Gusta' y registró cientos de comentarios que dividieron las opiniones de los internautas sobre el nuevo look de la cantante paisa, pues muchos de sus seguidores elogiaron el cambio y le manifestaron su admiración y cariño.

Paola Jara, con emotivo mensaje, celebra seis meses de matrimonio con Jessi Uribe: ”Hasta viejitos”

Una de las parejas más polémicas de la farándula nacional sin lugar a duda la conformaron los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe . Después de protagonizar varios escándalos en los cuales rondaron temas como infidelidad y traición, los artistas se casaron y protagonizaron una de las bodas más lujosas y mediáticas de Colombia, sin lugar a dudas una celebración que dio mucho de qué hablar.

A seis meses del espectacular matrimonio, Paola Jara publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que dejó ver lo enamorada y feliz que esta con el artista santandereano.

Tras su imponente boda, la pareja eligió uno de los lugares más costosos del planeta para compartir su luna de miel y disfrutaron de los lujos y los paisajes de Dubai una de las más prósperas del planeta.

Desde allí registraron cada una de las actividades y los lugares que visitaron durante su descanso. A su llegada a Colombia cada uno se dedicó a sus proyectos artísticos, a las presentaciones, conciertos y giras.

