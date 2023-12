Video: Luisito Comunica mostró sin pena cómo quedó sin dientes en plena transmisión, ¿qué pasó?

Con la boca ensangrentada y sin dos de sus dientes, el influencer Luisito Comunica preocupó a sus seguidores al empezar a sangrar durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

El generador de contenido estaba compartiendo detalles sobre sus proyectos futuros con sus fans cuando de repente sintió sangre en su boca. La escena inquietó a sus millones de seguidores, quienes expresaron mensajes de solidaridad por el difícil momento que estaba atravesando el influencer.

¿Qué le sucedió a Luisito Comunica con sus dientes?

Sin detener la transmisión en vivo, el mexicano corrió al baño para descubrir que aparentemente se le había caído un diente. Sorprendido, compartió con los miles de seguidores conectados lo que le había ocurrido.

De vuelta en cámara, el instagramer mostró el diente que se le había caído y luego se extrajo otro; tanto sus manos como su boca estaban cubiertas de sangre. Ante este impactante incidente, terminó la transmisión, dejando a sus fans con más de una incógnita y llena de preocupación.

Sus seguidores recordaron que unos días antes, Luisito Comunica estaba de viaje en Groenlandia y durante su estadía informó que se sentía enfermo debido a las bajas temperaturas. Este hecho fue relacionado con el supuesto accidente en vivo y la pérdida de sus dientes. Sin embargo, poco después reapareció para revelar que esta presentación formaba parte de la publicidad de una plataforma de streaming.

"Estamos bien, genios y genias. Gracias por su preocupación. Vi algunos de sus mensajes, pero si quieren saber de qué se trató todo esto, tienen que ver Netflix mañana en 'Dejar el mundo atrás'", anunció Luisito en sus redes sociales.

"Dejar el mundo atrás" es una película producida por esta plataforma que narra la historia de una pareja que va de paseo a una mansión y comienza a experimentar eventos extraños. La producción no tuvo buenos comentarios en las redes sociales del mexicano, pero aun así, el influencer logró su objetivo y era que hablaran de ella.

“Lo que te pasa cuando te haces tratamientos odontológicos baratos, no se cuiden los dientes q es bobada”, “Obvio si es actuado no han visto la película que pone en la descripción “dejar el mundo atrás” ahí pasa eso” y “Tranquilos todos es un anuncio para la nueva película de Netflix, son dientes postizos, no se arranco sus verdaderos dientes”; fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en la cuanta de Instagram en la que ya acumula más de 36 millones de seguidores.

