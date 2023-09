Luisito Comunica, tras ser víctima de robo, envió fuerte mensaje a ladrón: “Espero veas este video”

El conocido youtuber mexicano Luisito Comunica se vio inmerso en una situación inesperada cuando recientemente fue víctima de un asalto, en el cual un individuo apuntó una pistola hacia él. Este incidente tomó por sorpresa a sus seguidores y fanáticos, pero la manera en que el creador de contenido optó por abordar la situación ha generado una reflexión profunda acerca de la empatía y la comprensión de las circunstancias que podrían estar detrás de los actos delictivos.

Luego de ser asaltado, Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, compartió un mensaje público en sus redes sociales dirigido a su agresor: "Amigos, ha sucedido. Ustedes me han visto grabar en lugares como Tepito, Garibaldi, el mercado Sonora y en muchas otras ubicaciones, ya sea en el metro o en la calle. Mi respuesta solía ser que cuando ocurriera, ya sería cosa del pasado. Y efectivamente, así ha sido. Hace apenas unas horas, tuve una pistola apuntándome al rostro mientras escuchaba una y otra vez: 'No te pases de listo, compa. No te pases de listo'. Me convertí en víctima de un asalto, y más que sentir enojo o furia, me invadió la decepción".

“Quédate con todo”: Luisito Comunica

En lugar de condenar las acciones del asaltante, expresó comprensión hacia la difícil situación que pudo haber llevado a cometer el delito. Luisito Comunica instó al ladrón a usar lo que había robado en beneficio de su familia o seres queridos, adoptando una perspectiva compasiva.

"Créeme que yo comprendo que no robas por gusto, yo sé que realmente tú robas por necesidad. Sé que hoy en día, para que alguien sin estudios sobresalga, cuesta mucho trabajo, así que de cierta manera puedo decir que comprendo tus acciones, pero te pido por favor que les des un buen uso”, dijo.

El youtuber también compartió detalles de lo que tenía en su posesión en ese momento, incluyendo un pase anual para un parque de diversiones y vales de despensa, animando al agresor a utilizar estos recursos de manera responsable. No obstante, aclaró que había desactivado las tarjetas bancarias que le habían sido robadas, haciendo que fueran inútiles para el ladrón.

A pesar de la experiencia traumática, Luisito Comunica enfatizó la importancia de la empatía y la comprensión. Hizo hincapié en la necesidad de considerar las necesidades de los demás y recordó que no conocía las razones que llevaron al ladrón a cometer el robo, lo que lo llevó a adoptar una perspectiva más comprensiva.

Finalmente, el youtuber deseó al asaltante éxito en su vida y extendió una invitación a todos a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión. Como era de esperar, el video del youtuber se volvió viral rápidamente, ya que cientos de personas expresaron su apoyo y admiración por la forma en que enfrentó el robo y la pérdida de sus pertenencias.

