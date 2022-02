Video: tiktoker se disfraza de bebé para recibir comida gratis

El dúo de tiktokers cheekyboyos, famosos por cumplir retos en esta red social, decidieron ir a un restaurante en el cual aseguran que dan comida gratis para niños por la compra de un menú regular.

La cuenta que tiene casi de 11 millones de seguidores, destaca videos en los que realizan retos propuestos por los usuarios. Algunos de ellos son cumplidos y otros simplemente exceden los límites.

Uno de estos retos decía: “Go to IHOP disguised as a baby and try to get a free kids meal” (Ve a IHOP disfrazado de bebé e intenta obtener comida para niños gratis), traducido al español.

O’Donnell uno de los creadores de contenido de la cuenta se disfrazó de bebé como lo pedían sus seguidores y se montó en un coche y Wickey lo llevó como su padre.

La cadena de restaurantes IHOP lazó la promoción: “Entrada gratis válida para menores hasta los 12 años de edad del menú infantil por tiempo limitado en establecimientos seleccionados”.

Durante el video se puede observar como los tiktokers logran su objetivo, pues mientras graban el curioso momento, el mesero se acerca a la mesa y ellos piden la orden haciendo pasar a O’Donnell como niño diciendo: "Para el bebé, solo unas tiras de pollo”, dice Wickey.

Al final muestran lo que debieron pagar en la cuenta y se se ve el descuento hecho por el pollo y la frase “KidsEatFree” (NiñosComenGratis).

