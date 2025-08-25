Vive Claro se pronuncia luego de Green Day: responde a vecinos que se quejaron

Este domingo, 24 de agosto, se realizó el esperado concierto de la banda Green Day en Bogotá, en el nuevo centro de eventos Vive Claro, el cual, justamente, fue inaugurado oficialmente con este show que reunió a más de 30.000 fanáticos.

Como era de esperarse, muchas fueron las reacciones tanto de los asistentes como de los vecinos del sector, pues este nuevo escenario fue construido en una zona residencial, exactamente sobre la calle 26 con carrera 60.

Aunque había gran expectativa, pues se proyecta como el próximo gran foro para conciertos en el país, también había preocupación por el ruido que pudiera generar, los trancones en áreas cercanas y la seguridad.

Y es que este lunes, fueron varios los elogios que recibió el Vive Claro por parte de los fanáticos que fueron a este primer concierto. Algunos mencionaron vía redes sociales la facilidad para llegar, la gran capacidad de asistencia y la compra de comida y otras experiencias.

Mientras tanto, otros se quejaron y hasta molestaron por el ruido hasta altas horas de la noche, la “poca” estabilidad en la parte de las gradas y por las demoras a la hora de salida, después de las 11:00 de la noche.



Respuesta de Vive Claro a quejas por ruido y seguridad

Al respecto, Vive Claro respondió a través de un comunicado. Según señalaron, este nuevo escenario cultural fue “inaugurado con gran éxito”; sin embargo, aseguraron que toman con “seriedad las sugerencias” de las últimas horas de “la comunidad vecina”.

“Siempre se pueden mejorar aspectos operativos y técnicos para lograr una mayor armonía con el entorno. Somos conscientes de que somos los nuevos vecinos de la comunidad, y por ello asumimos la responsabilidad de adaptarnos y mantener un diálogo abierto y constructivo frente a todas las recomendaciones”, dice la masiva.

En ese sentido, recalcaron que los eventos que se realicen allí cumplen con “la normatividad vigente en materia de seguridad y sonido”, pero que revisarán los protocolos revisaremos para mejorar.

En cuanto al ruido, que fue una de las mayores quejas, Vive Claro aclaró que han implementado “un plan de mitigación” que incluye la calibración del sistema de sonido a los límites recomendados por la OMS, también el uso de diseños y equipos especializados para reducir emisiones y la instalación de barreras acústicas temporales.

“Nuestro compromiso es ofrecer las mejores experiencias a los fans y, al mismo tiempo, convivir en equilibrio con la ciudad y sus habitantes”, añade el comunicado publicado este lunes, 25 de agosto.