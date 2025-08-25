Asistentes al concierto de Green Day en Vive Claro sintieron 'miedo' por este detalle

Este fin de semana miles de fans y seguidores de la icónica banda Green Day acudieron al concierto que ofrecieron en Bogotá y que de hecho marcaba un nuevo hito dentro de los espectáculos en la capital tras inaugurarse el Vive Claro.

La empresa detrás de este centro de eventos invirtió más de 1.200.000 dólares en 12.000 kilómetros de fibra óptica para tener puntos de internet fijo en las taquillas, las gradas, los camerinos y la tarima y recordó que al concierto de prueba en el que actuaron las artistas colombianas Jessi Uribe y Paola Jara hace 15 días, asistieron 20.000 personas y todo salió a la perfección.

Sin embargo, con el concierto de Green Day hubo un detalle que puso a temblar a más de uno. Los asistentes que compraron en graderías se llevaron un buen susto por el movimiento que sintieron cuando todo el mundo brincaba en medio del show.

"Si tienen la oportunidad de ir a gradas en el Vive Claro, desaprovéchenla. Eso tambalea tanto que deberían registrarlo en la cuenta del Servicio Geológico Colombiano"; "En vive claro parece inseguro. Las graderías se mueven horrible"; son algunos de los comentarios que dieron los asistentes en redes sociales.

Además, hay varios videos que muestran cómo las graderías del Vive Claro tiemblan de manera exagerada lo que causó mucho temor.

Me lo goce y salte y asi no se siente, pero no voy a desconocer el hecho que se mueve bastante. Hasta unos de logistica se bajaron por eso pic.twitter.com/LD30WRg3Yc — Angel Sora (@gunnersito) August 25, 2025

Qué responden las autoridades sobre las graderías del Vive Claro

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDEGER) informó que el concierto de la banda estadounidense Green Day, Culminó con éxito y sin afectaciones para los asistentes ni la infraestructura.

Publicidad

Al evento asistieron cerca de 35.000 personas, bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participaron diferentes entidades distritales para garantizar la seguridad dentro y fuera del recinto.

De acuerdo con el reporte, el escenario fue evacuado en su totalidad de manera ordenada y durante el desarrollo del espectáculo se llevaron a cabo reuniones interinstitucionales con el organizador, con el fin de asegurar que futuros eventos culturales en la ciudad se realicen bajo condiciones técnicas y seguras, en cumplimiento de la normativa vigente.

IDEGER destacó que no se presentaron afectaciones en las graderías ni incidentes con el público asistente.

Nuestro director, Guillermo Escobar, sobre el PMU del concierto de Green Day en el escenario Vive Claro:

👉 “No se registraron afectaciones en graderías. El Distrito seguirá trabajando para garantizar condiciones seguras en los eventos masivos de la ciudad”. pic.twitter.com/L5H8MfK4bs — IDIGER (@IDIGER) August 25, 2025