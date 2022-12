Will Smith confiesa el difícil momento que atravesó con uno de sus hijos

Hablar de Will Smith la mayoría de las veces produce sensaciones de alegría por la gran personalidad que tiene el actor que se ha ganado el corazón de sus millones de fanáticos. Sin embargo, en los últimos días se conoció la difícil situación que vivió con su hijo mayor, quien se sintió “traicionado y abandonado”.

El hijo mayor del actor estadounidense, Trey Smith, quien no es tan conocido en el mundo del espectáculo como lo son Jaden y Willow, los otros dos hijos de la estrella de cine, publicó un emotivo video de su padre en el que confesó lo difícil que fue ganarse el amor de su primogénito luego del divorcio con su madre.

Según el video, la relación con Trey pasó por un mal momento luego del divorcio con su exesposa, al punto que su hijo se sintió “abandonado” tras la separación.

En el video, Will Smith empezó contando que estaba en Abu Dabi con su hijo mayor disfrutando de las carreras de Fórmula 1, mientras contaba que por lo general pasa tiempo a solas con cada uno de sus hijos para que disfruten el tiempo con su padre “de forma individual”.

Sin embargo, unas palabras de Trey durante el evento hicieron que Will Smith sacara su lado más sensible.

“Y entonces llega y me dice, “¿sabes qué papá? Me he dado cuenta de que no eres simplemente mi papá”, hace una pausa y me dice “estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo”", contó el actor en el video publicado por Trey en el que se le vio evidentemente emocionado.

Posteriormente, el ‘príncipe de Bel Air’ publicó el mismo video contando acerca de los difíciles momentos que pasaron para que la relación con su hijo se recuperara y restaurara.

“No siempre ha sido así entre Trey y yo. Luchamos durante años después de mi divorcio con su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición salvaje recuperar y restaurar una relación de amor con mi hermoso hijo!”, escribió el actor a través de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, la esposa del actor, Jada Smith, publicó el mismo video asegurando que la familia “siempre está en proceso de curación”, mostrando la gran relación que actualmente tiene con el hijo mayor de su esposo.

Lo cierto es que Trey, su madre y la actual esposa de su padre tienen una gran relación, todos comparten constantemente tiempo en su “agitada familia”, como curiosamente la ha llamado Will Smith en algunas publicaciones, incluso, el actor publicó hace algunos días una foto junto a su exesposa con motivo de su cumpleaños 51.