Wiz Khalifa se disculpa con Colombia tras visita a tumba de Pablo Escobar

Después de la polémica desatada por las fotos que se tomó en la tumba del extinto capo Pablo Escobar en Medellín, el rapero estadounidense Wiz Khalifa se disculpó este martes con los colombianos.



A través de sus redes sociales, el artista comentó “No quería ofender a nadie con mis actividades personales en Colombia, pero me alegro de que hayamos venido y hayamos hecho el trabajo y todo el mundo estuvo a salvo. Paz y amor”.



La controversia se desató cuando el rapero visitó la tumba de Pablo Escobar en el cementerio Campos de Paz, hasta donde llevó flores y compartió varias fotografías.



El hecho generó repudio en varios sectores del país, incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo conminó a pedir disculpas a las victimas al tiempo en que lo declaró persona no grata.