"Ya soy campeona": emotivo mensaje de Lorena Meritano al inicio del Mundial de Qatar 2022

La actriz Lorena Meritano , al inicio del Mundial de Qatar 2022 , recordó vía Twitter que precisamente para un campeonato de esta talla, exactamente en el 2014, fue diagnosticada con cáncer. Además, reveló como estaba para esa época tanto física como emocionalmente y como lo está en la actualidad.

"En el mundial 2014 yo tenía senos, ovarios, trompas, trabajo, pareja, ahorros y estaba enferma de cáncer. Comenzaba a la par cirugías, tratamiento. Hoy no tengo nada de eso y tengo salud, agradecimiento y vida", escribió Lorena, quien tras pasar todo lo anterior se calificó como "una campeona".

Publicidad

"Ya soy campeona. Feliz mundial para vos", finalizó la actriz vía Twitter.

Su comentario alcanzó a tener al menos 41.000 likes en la red social.

En el último mundial (2014)yo tenía senos, ovarios, trompas, trabajo, pareja, ahorros y estaba enferma de cáncer. Comenzaba a la par cirugías, tratamiento, etc.

Hoy no tengo nada de eso y tengo salud, agradecimiento y Vida.

Ya soy Campeona,

Buenas tardes.

Feliz mundial para vos. — Lorena meritano (@LorenaMeritano) November 20, 2022

Sobre su cáncer

Publicidad

A la actriz Lorena Meritano le diagnosticaron cáncer de mama en el año 2014, lo que la llevó a perder casi todo su cabello, ambos senos, los ovarios, su pareja y hasta el trabajo. Sin embargo, se sobrepuso a ello y empezó una batalla contra la enfermedad.

“Me toqué una bolita en el seno, estaba viendo Yo Me Llamo y sentía que me iba a indisponer. En marzo de 2014 todo lo ginecológico y clínico estaba perfecto, al mes siguiente fue que la sentí. Es una cosa que puede suceder, cuando uno tiene mama densa, y las imágenes no son tan claras, hay que hacerse muy juiciosa el autoexamen todos los días”, contó Lorena hace algunos años en el programa Mesa Blu.

Publicidad

Su experiencia con el cáncer la llevó a escribir un conmovedor testimonio y lo hizo a través de un libro el cual llevó por nombre Sobreviviente. Sus vivencias al padecer la enfermedad hicieron que Lorena se convirtiera en una de las exponentes más destacadas de la lucha contra este padecimiento que ha cobrado la vida de miles de mujeres.

Le puede interesar: