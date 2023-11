Yeison Jiménez, el primer artista de música popular en alcanzar top 50 en Spotify Colombia

Este 2023 ha sido un año de "cosas maravillosas", dice Yeison Jiménez, que no solo logró grandes shows en Estados Unidos, sino que sus nuevos han sido un hit completo en todo el mundo y lo han posicionado como uno de los pioneros del género popular." Nuestra música regional tiene muchos matices, hoy ya no es música de despecho, eso ya no existe, pero no deja de ser música que deja un mensaje. Esa música que podemos dedicar y recordar", dijo en su momento a Blu Radio.

Ahora, luego de que el 17 de agosto estrena su sencillo 'Vete', el oriundo de Manzanares, Caldas, recibió una excelente noticia ya que se convirtió en el primer artista de música popular en llegar al top 50 de Spotify Colombia. Este sencillo llegó hasta la casilla 43, superando grandes temas de artistas como Bad Bunny, Feid, entre otros.

Y es que, hasta ahora, 'Vete' tiene más de 2 millones de reproducciones en Spotify y más de 14 millones en YouTube. Mismo éxito que está consiguiendo con 'Hasta la madre', que se ha convertido rápidamente en un himno de la música popular ya que este tema con Pasabordo también está consiguiendo grandes números en poco tiempo.

"Todo es gracias a Dios", manifestó Yeison Jiménez del porqué de su éxito, que además le ha guiado en el camino correcto y a conocer las personas correctas para ser quien es hoy en día. "Yo soy mundano, hago música mundana y no soy un santo, pero si el mundo está así conociendo de él piensa cómo sería el mundo si nos olvidamos de él", dijo.

Publicidad

Si bien Yeison Jiménez no confirmó gira para 2024, sí aseguró que será un año de cosas buenas para él y todos sus fans, que a poco poco conocerán una nueva faceta de su vida como artista.

Le puede interesar