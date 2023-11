¿Cuánto cobra Yeison Jiménez por un concierto? Revelan la millonaria suma

Yeison Jiménez , uno de los artistas más destacados en Colombia, ha compartido detalles sorprendentes de su carrera en el podcast 'La Ventana' de Camilo Díaz y Duván Gómez. En un viaje en carro por Bogotá, el cantante reveló aspectos de su vida antes de alcanzar la fama y el éxito que disfruta hoy en día.

El intérprete de éxitos como 'Mi Venganza', 'Tenías Razón' y 'Ni Tengo Ni Necesito' expresó su gratitud a Dios por su éxito y mencionó: "La gente dice: 'Este es Yeison Jiménez y cobra 150 millones de pesos', pero no saben que yo empecé cobrando 80 mil pesos por un show completo de 40 minutos en bares, cantinas, billares y demás". Esta revelación dejó boquiabiertos a los presentadores del podcast y a los espectadores de YouTube que lo seguían.

El cantante también compartió su experiencia anterior a la música, incluyendo sus días vendiendo aguacates. Además, resaltó que no hay excusas para no salir adelante y ha trabajado incansablemente para alcanzar el éxito que tiene hoy en día.

En otra ocasión, durante una entrevista en el programa 'Táchalo', el artista de 32 años explicó cómo sus ingresos se incrementaron significativamente, en gran parte gracias a su canción 'Aventurero'. En 2018, antes del éxito de esta canción, ya tenía una agenda llena de shows que le generaban cerca de 10 millones de pesos cada uno. Sin embargo, cuando su popularidad explotó, Jiménez tomó la decisión de aumentar sus tarifas.

"Ese tema surgió en 2018, y yo ya tenía la agenda vendida por cerca de 10 millones cada espectáculo (...) Luego el teléfono se estalló de llamadas y les dije a los empresarios: ‘Yo no vengo a hacerle el favor a nadie porque he trabajado muy duro y este es el momento de cobrar’. Las fechas valen 60 millones, si le sirve bien o si no me avisa y yo la vendo. Nadie me dijo no", dijo Yeison Jiménez.