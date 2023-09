'Vete', el nuevo sencillo de Yeison Jiménez que busca "mantener la esencia" popular

El pasado 17 de agosto, de 2023, el reconocido Yeison Jiménez lanzó su más reciente sencillo 'Vete', que, según él, "busca mantener la esencia de la música popular". Dice el Oriundo de Manzanares, Caldas, que hoy este género no solo es despecho, sino que se ha convertido en una herramienta de transmitir un mensaje al amor y a la vida.

"Siento que la música no debe perder su esencia, tú te das cuenta que el reggeaton sigue siendo reggeaton siempre. Es música para parchar. Nuestra música regional tiene muchos matices, hoy ya no es música de despecho, eso ya no existe, pero no deja de ser música que deja un mensaje. Esa música que podemos dedicar y recordar, creo que es lo que más me gusta de lo que estoy haciendo. Esta es una canción sentida, natural", dijo en diálogo con Blu Radio.

La canción 'Vete', de Yeison Jiménez, es el resultado de un proceso de creación que requirió una dedicación meticulosa. La grabación, producción y ejecución gráfica de la canción llevaron ocho meses de arduo trabajo, en los que el talento del cantante y compositor colombiano, junto con la colaboración del compositor Julián Rocha, dieron vida a este nuevo éxito.

La producción de la canción estuvo a cargo de George Parra, quien trabajó de cerca con Jiménez para darle a la canción un sonido fresco y original. El video musical, dirigido por Andrés Osorio, fue grabado en la vibrante ciudad de Medellín y en La Calera, Bogotá.

El camino al éxito no es fácil, dice Yeison Jiménez, pues durante el recorrido se presentan muchas pruebas y muchas situaciones que siempre deben "ponerse en manos de Dios". Hoy el agradece de las personas que se ha podido rodear en su vida que le enseñaron a "mantener los pies en la tierra".

Este es el último sencillo 'Vete' de Yeison Jiménez