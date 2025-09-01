Yeison Jiménez y Natalia Jiménez se encuentran en ‘Pedazos’: un junte necesario

Yeison Jiménez, una de las voces más representativas de la música regional colombiana, estrenó el sencillo ‘Pedazos’ en colaboración con la cantante española Natalia Jiménez, quien se ha consolidado en la escena latina y ha incursionado con fuerza en el regional mexicano.

La canción, escrita por César Inzunza y producida por el colombiano Georgy Parra, aborda la dificultad de aceptar el final de una relación que ya estaba rota. En su letra se plantea el contraste entre los recuerdos de un vínculo que alguna vez significó refugio y la frialdad que queda cuando el amor desaparece.

El videoclip retoma elementos habituales en la estética visual de Jiménez, como los caballos y la caballeriza, a los que se suman una pareja de bailarines que interpretan la ruptura amorosa. Natalia Jiménez aparece con un estilo marcado, mientras que el fuego adquiere un papel simbólico al representar la llama que se extingue en la relación.

Yeison Jiménez // Foto: Paola España Comunicaciones.

Para nadie es un secreto de la importancia que ha generado Jiménez en la industria musical en los últimos meses. Después de tener un estadio El Campín de Bogotá totalmente lleno, entendió que su camino hasta ahora está empezando para llevar aún más alto su legado ante el mundo y unas paradas en Estados Unidos, Canadá, España e Italia confirmarán esa teoría de su relevancia musical.

En 2024, el artista obtuvo diversos reconocimientos que le permitieron posicionarse como uno de los más grandes del género y un referente de toda la región. No solamente tuvo varios éxitos, sino que logró llenar las arenas más importantes de Colombia tocando el techo del género, pero en su corazón entró una idea aún más grande: ser el primer artista de este género capaz de llenar un estadio.

"Mi familia, mis sueños, mis metas, mis ganas de salir adelante, mis ganas de no ser pobre. Lo más importante para mantenerse es tener prudencia, yo me rodeé de gente bien entonces cuando llegó el dinero no me asusté, pero la mayoría cambia mucho con el dinero, incluso, yo he cambiado, obvio, lo dijo Arcángel que, si no has cambiado con el dinero, es que no has ganado lo suficiente (...) Mira, la gente no se enamora de tu música porque tengas dinero, sino porque cantas cosas que ellos quieren escuchar. Cuando un artista gana dinero se la pasa publicando que tiene dinero, a la gente eso no le importa eso. Hay que hacer las cosas desde el alma", dijo en diálogo con Blu Radio.