Yina Calderón ‘caza’ nueva pelea y arremete contra importante cantautor: “Hipócrita y solapado"

Yina Calderón es una de las influencers que más polémica causa en redes sociales, ya sea por su material o por todas las peleas que tiene con los demás generadores de contenido. Es conocido que la opita ha tenido varias confrontaciones con reconocidos influencers como Aida Victoria Merlano, Epa Colombia, Andrea Valdiri y la misma Manuela Gómez, de la que en algún momento fue amiga.

La también DJ, quien no tuvo suerte en la televisión como actriz, incursionó de nuevo en la música y se dedicó a hacer versiones de canciones reconocidas. Y fue precisamente una de ellas la que originó una nueva pelea: esta vez con Wilfran Castillo , famoso cantautor vallenato.

Publicidad

Resulta que la canción ‘Cómo duele el frío’, en versión guaracha, que lanzó el pasado noviembre, es la ‘manzana de la discordia’: pues desde un principio tuvo líos, ya que Calderón no contó con la aprobación del compositor para hacer el cover y varios seguidores no estuvieron de acuerdo con lo que hizo la influencer; menos con el video que grabó para el tema.

Castillo, al ser cuestionado por el incidente, dijo quem aunque no estuvo de acuerdo con las formas, no iba a tomar acciones legales con la influencer, nacida en el departamento del Huila. Pero todo cambió cuando a Yina Calderón le bajaron el video del cover de YouTube y ahí se armó el ‘zafarrancho’, pues la mujer se despachó y en redes sociales tildó al compositor de ‘hipócrita y solapado’, al acusarlo de ser el causante de la determinación de la plataforma.

La influencer aseguró que Castillo hizo todo lo posible para que el video fuera bajado y que con eso se perdiera el historial de reproducciones de esta versión.

“Hice el cover con mucho respeto, creo que la producción y la guaracha quedó espectacular. Como ustedes ya saben, cuando hice el tema yo no le pedí autorización a él y no lo hice de mala fe. Luego él salió a dar unas declaraciones en Instagram, diciendo que él no iba hacer nada en contra mía que, aunque él cambiaría unas cosas no iba hacer nada. Tan hipócrita y asolapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás me mandó a bajar el cover…sí me molesta la gente tan falsa”, aseguró la infuencer.

Publicidad

Por supuesto, las palabras de Calderón hicieron efecto, e inmediatamente los seguidores de la influencer llenaron de insultos la cuenta del compositor, quien, como era de esperarse, no se quedó callado: le dio un ultimátum a la opita y mencionó que se siente seriamente afectado por las palabras de Calderón, que le generaron un grave daño a su carrera construida hace varios años.

Publicidad

“Jamás me ha gustado la posición de víctima, pero las personas antes de hablar deberían tener en cuenta a quien se están refiriendo. Por tanto, quiero hacer la solicitud pública a @oficialdjyinacalderon de retractarse por haber afirmado: (Wilfran castillo pidió a YouTube bajar el video) y también de las afirmaciones: (falso - solapado - mentiroso) y aclare a su público, de la misma forma, que no he causado perjuicio alguno al curso de su actividad como artista", dijo Castillo en un video.

Dijo a sus seguidores que no va a interponer demanda alguna, "aunque cada vez da más méritos" para que así fuera. "Le daré la oportunidad de corregir las afirmaciones públicas que han afectado mi buen nombre como persona del mercado de la música. Si esto no llegará a suceder, o se repitiera la acción, entonces serían decisiones diferentes, pues la caballerosidad también tiene sus límites”, señaló en su cuenta de Instagram.

Por el momento, la influencer ni sus seguidores se ha pronunciado por las palabras del compositor, quien espera una respuesta por parte de Calderón para darle fin al bochornoso episodio.

Le puede interesar: