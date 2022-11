Yina Calderón madreó a invitado que la cambió por reconocido cantante

Una vez más, Yina Calderón da de qué hablar. Esta vez por un desplante que le hizo el ‘doctor Tony’, razón por la cual salió a disculparse con sus seguidores.

“Tenía el ‘en vivo’ ahorita a las 9:00 de la noche. El primer invitado era el ‘doctor Tony’. Me confirmó toda la semana que sí y ahorita me dijo que no, que porque lo llamó David Bisbal y David Bisbal es más importante”, dijo.

En el reclamo, Calderón llamó “carepapa” y “pedazo de bobo” a su invitado y no ahorro otro tipo de insultos contra él.

Este el el video de YIna Calderón en Instagram:

