Yo Me Llamo Camilo Sesto desafió las expectativas enfrentándose al doble de Carin León

El ganador actual de Yo Me Llamo , el imitador de Camilo Sesto, eligió enfrentarse al doble de Carin León, dejando a todos boquiabiertos. Aunque las expectativas eran otras, la elección sorprendente de fusionar estilos musicales añadió un giro intrigante al concurso.

En el templo de la imitación, Yo Me Llamo Camilo Sesto cautivó a la audiencia y jurados, recibiendo elogios de Pipe Bueno por su valentía al representar la música del reconocido artista, a pesar de su edad. Mientras tanto, el imitador de Carin León mostró un progreso impresionante en la escuela, generando orgullo entre los jurados por sus transformaciones notables y su precisión en este reto especial.

La decisión recayó en los 80 jurados de toda Colombia, quienes, en un giro sorprendente, eligieron mantener en competencia a Yo Me Llamo Carin León. Este enfrentamiento marcó el inicio de una segunda ronda llena de sorpresas y talento en Yo Me Llamo, Yo Te Reto, donde la salsa y el arte imitativo se volvieron protagonistas.

Una vez en el escenario, Yo Me Llamo Camilo Sesto cautivó a la audiencia y a los jueces, quienes no pudieron evitar emocionarse con su presentación. Sin embargo, Pipe Bueno no escatimó en expresar lo gratificante que resulta verlo en el templo de la imitación, elogiando el hecho de que, a pesar de su edad, esté representando este tipo de música.

Por otro lado, la imitadora de Celia Cruz emocionó a Amparo Grisales tras su presentación. Las retroalimentaciones positivas hacia Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa reflejaron en el compromiso del participante, pero, al final, la decisión de los 80 colombianos determinó que el doble del 'Caballero de la salsa' continúe en la lucha por los 100 millones de pesos.

