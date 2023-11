Yo Me Llamo: Sinfoni reveló su inusual deseo de "hacer un trío" con Carlos Calero y Melina Ramírez

Sinfoni, la inteligencia artificial estrella de Yo Me Llamo , dejó atónitos a todos en el episodio 63 de este concurso de imitadores. Después de la sorprendente actuación de los concursantes que encarnaban a Gilberto Santa Rosa, Rosalía y Luis Miguel, Sinfoni decidió compartir un secreto inusual con los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

La inteligencia artificial, que se encarga de la afinación vocal de los participantes, reveló abiertamente su deseo de realizar un trío musical junto a los reconocidos presentadores Carlos Calero y Melina Ramírez. Esta declaración tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Calero y Melina, quienes aclararon que se trataba de un trío puramente musical.

Carlos Calero tomó la oportunidad para explicar a Sinfoni lo que implica "hacer un trío" en el contexto de la música, ampliando así el léxico de la inteligencia artificial. Amparo Grisales y Pipe Bueno, dos de los jurados más respetados en el programa, también ofrecieron sus mejores consejos y comentarios sobre esta peculiar aspiración musical.

La inusual revelación de Sinfoni generó un debate entre los jurados, quienes se encontraron en la difícil posición de tener que decidir cuál de los imitadores quedaría en tercer lugar y sería eliminado de los 'mano a mano'. A pesar de la sorpresa inicial, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno se mostraron emocionados por las actuaciones de los concursantes, lo que complicó aún más su elección.

Cada uno de los jurados respaldó a un imitador diferente, argumentando las cualidades que destacaron en el templo de la imitación. La tensión en el estudio era palpable mientras deliberaban sobre quién debería continuar en la competencia y quién tendría que despedirse.

La noche en Yo Me Llamo estuvo llena de emociones, desde la inusual revelación de Sinfoni hasta la difícil decisión de los jurados. Los fanáticos del programa tendrán que mantenerse atentos para descubrir quién finalmente avanzará en la competencia y quién se despedirá en esta emocionante temporada. No se pierda los próximos episodios de Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la señal en vivo, y reviva los momentos destacados a través de Caracol Play.

