Shakira reacciona a su imitadora en ‘Yo Me llamo’ y se rinde a sus pies: esto dijo

Los capítulos de ‘Yo Me Llamo’ transcurren cada vez con más emoción. Los televidentes están atentos para saber quién se llevará el título del doble perfecto. Shakira es una de las cantantes más importantes del mundo.

Con su llamativa voz, sus movimientos de cadera y las impactantes letras de sus canciones, Shakira se posicionó como toda toda una referente en la escena musical. Por supuesto son ya varias las mujeres que tratan de imitarla y varios realities la han tenido como una de las artistas que más tratan de sacarle el doble perfecto.

Tal el caso de Andrea Correa, una de las participantes de Yo Me Llamo, quien logró impresionar tanto al público como a los exigentes jurados con sus actuaciones musicales. Sin embargo, en su más reciente presentación logró cautivar especialmente a Amparo Grisales, una de las juezas más rigurosas de la competencia, dejándola sorprendida.

El viernes, 27 de octubre, Shakira misma compartió en su cuenta de Instagram un video de la participación de Andrea, quien en su actuación lució un atuendo muy similar al que Shakira lleva en el videoclip. La cantante barranquillera, al ver la actuación de su imitadora, comentó en su historia de Instagram: "¡Es que es mi gemela!"

Publicidad

No es la primera vez que la estrella musical hace referencia a su doble en concursos como "Yo Me Llamo". Anteriormente, compartió un clip de su imitadora en su historia de Instagram, calificándola como "mejor que la original". Este gesto no pasó desapercibido y marcó la primera vez que la propia Shakira se refirió públicamente a esta imitadora que ha cautivado con sus presentaciones.

El reconocimiento y la atención de Shakira hacia Andrea Correa resaltan la habilidad de esta participante para personificar a la perfección la esencia y el estilo de la famosa cantante colombiana. Este gesto también refleja la capacidad de la imitadora para impactar no solo al público y a los jueces del programa, sino también a la misma Shakira, convirtiéndose en un fenómeno destacado en la escena de los programas de talento musical en Colombia.

Yo me llamo Shakira reveló detalles de su relación con Elvis Crespo Foto: Caracol Televisión

En el programa matutino 'Día a Día' del pasado 21 de septiembre, Andrea Correa fue invitada para hablar sobre su participación en el programa 'Yo Me Llamo'.

Publicidad

Durante la entrevista, la imitadora, de origen chileno, recibió en directo un saludo de la propia Shakira, la artista que imita: "Hola, un besito muy grande a Andrea Correa, mi imitadora, que es simplemente espectacular. Y a todo el equipo de 'Yo Me Llamo'", expresó la cantante barranquillera en un breve clip transmitido inicialmente en la televisión y posteriormente compartido en las redes sociales del programa.

Con entusiasmo, la imitadora comentó: "¡Ya me reposteó! Eso para mí fue mágico, y ahora saludándome, con nombre y todo", allí agradeció por el emotivo gesto.

Le podría interesar: