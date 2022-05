“Yo sí quiero tirarme de una vez con Tarzán”: Moisés confiesa su deseo por sacarlo del Desafío

En una conversación con Dani, Moisés, de Beta, confiesa que le gustaría ir al Desafío a Muerte con Tarzán, líder de Alpha, para sacarlo de la competencia de una vez por todas.

“De pronto, tenga problemas con Ceta por yo tirarle a un capitán, porque él dirá no me van a tirar a mí, pero yo sí quiero tirarme de una vez con Tarzán”, confesó el atleta, a lo que su compañera replicó: “A ver si sacan de una vez a ese hijue…”.

Publicidad

Ambos participantes de Beta comparten la idea de que el líder de Alpha es “mala persona”. “Sí parece, pero no he compartido con él; no puedo afirmarlo completamente”, añade Moisés.

Lo cierto es que el Súper Humano estaría encantado de enfrentarlo personalmente, pues sería todo un reto compartir el Box Negro con él y hacer que abandone el programa.

Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio